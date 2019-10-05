Война со СМИ: принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Mirror и Sun

Герцог Сассекский принц Гарри, который продолжает защищать свою частную семейную жизнь от прессы, подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. Внук Елизаветы II обвинил издание во взломе телефона и незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.

Издание The Guardian комментирует действия принца Гарри, как "тотальной войной" с британской прессой и давлением СМИ на его жену Меган Маркл.

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Так, иски против двух таблоидов были представлены в суд еще 27 сентября. Пресс-служба Букингемского дворца подтвердила подачу иска. Однако не указано, шла ли речь о взломе голосовой почты Гарри, или Меган Маркл, или другого человека из окружения королевской четы.

Добавим, что пока неизвестно, к какому периоду относятся обвинения против Sun и Daily Mirror. Как предполагают западные СМИ, скандал разгорелся вокруг взлома линий личных телефонов, состоявшегося в Великобритании еще в начале 2000-х годов.

Кроме того, жена принца Гарри Меган Маркл в начале октября подала в суд на британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers за незаконную публикацию его личного письма, который она адресовала своему отцу Томасу Марклу. По словам герцога Сассекского, британский таблоид нарушил политику конфиденциальности королевской семьи и авторские права.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.