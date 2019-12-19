"Война токов" с Бенедикт Камбербэтч выходит в украинский прокат: трейлер и сюжет фильма

541 Читати новину українською
Постер фильма "Война токов" / IMDd

Фильм о споре трех знаменитых американских изобретателей покажут на экранах уже сегодня, 19 декабря. Кроме Камбербэтча, главные роли ленты достались Майклу Шеннону и Николасу Холту.

Историко-биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о "войне" между конкурирующими фирмами "электрических титанов" (Томаса Эдисона и Джорджа Вестинхауза), а также Николой Теслой. Противостояние за использование постоянного и переменного токов длилось почти век, и закончилось в конце ноября 2007 года окончательным переходом потребителей Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

Читайте также: Худощавый и изможденный: Бенедикт Камбербэтч смутил поклонников на кинопремьере

Ведущие роли фильма сыграли: Бенедикт Камбербэтч (Томас Эдисон), Майкл Шеннон (Джордж Вестинхауз), Николас Холт (Никола Тесла), Кэтрин Вотертсон (Маргарет Эрскрин), Том Холланд (Сэмюэль Инсулл), Таппенс Миддлтон (Мэри Эдисон), Мэттью Макфейден (Джон Пирпонт Морган), Конор Макнилл (Уильям Кеммлер), Дэмиен Молони (Бурк Кокран).

Війна струмів
"Война токов" / Скриншот из трейлера

Сценарий фильма написал Майкл Митник, а в 2012-м году компания Тимура Бекмамбетова (российский кинорежиссер, продюсер и сценарист) приобрела на него права. Бекмамбетов также должен был быть режиссером фильма, но в конечном итоге кинокартину создавал Альфонсо Гомес-Рехон – американский кинорежиссер, награжденный премией Эмми за режиссуру мини-сериала "Американская история ужасов" (Сезон 3: Шабаш, 2013-2014).

Премьерный показ кинокартины состоялся еще 9-го сентября 2017-го года на Кинофестивале в Торонто. В мировой прокат фильм планировала выпустить 22 декабря 2017-го кинокомпания The Weinstein Company. Однако в октябре, после того, как разразился скандал по обвинению совладельца компании Харви Ванштейна в сексуальных домогательствах, релиз ленты отложили на неопределенный срок. Обновленную версию фильма, продюсером которой был Мартин Скорсезе, презентуют уже сегодня, 19 декабря 2019 года.

Война токов: смотреть трейлер фильма онлайн

Автор: Роксолана Гошовская

5 идей для новогоднего декора комнаты в 2020 году: фото
сегодня
1736
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Харви Вайнштейн
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 06:10 Лучшие украинские премьеры 2019 года: что обязательно стоит посмотреть
Юлія Турелик 380
18 декабря 18:50 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 2682
18 декабря 16:10 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 15541
18 декабря 09:00 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 12570
17 декабря 19:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 48709
Новости
Больше новостей
Залиште відгук