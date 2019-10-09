Вокалист группы Epolets предложил по-особому поздравить его с днем рождения: детали

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Вокалист группы Epolets инициировал благотворительный аукцион
Вокалист группы Epolets инициировал благотворительный аукцион / Пресс-служба

Солист украинской рок-группы Epolets Павел Варениця празднует 31-летие. Однако на день рождения артист решил отказаться от шумного праздника, предложив поклонникам принять участие в благотворительном аукционе.

В среду, 9 октября, вокалист Павел Вареница празднует день рождения. Это событие вдохновило артиста на особый благотворительный проект, который непременно заинтересует его поклонников. Певец предложил подписчикам его инстаграм-страницы принять участие в особом аукционе. Фронтмен группы Epolets выставил на продажу легендарный китель, который сторонники могли видеть на протяжении всего фестивального сезона 2019 года.

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По словам Павла Вареницы, все средства он передаст приюту для животных Adopt Do not Stop. Год назад певец откликнулся на предложение волонтеров и взял себе бездомную собаку. Теперь же солист Epolets призывает фанатов также приобщиться к благотворительности.

Я люблю не только получать, но и дарить подарки, поэтому решил в свой день рождения сделать подарок не себе, а тем, кому нужна наша помощь! Год назад я взял из приюта своего пса Элвиса, который стал мне лучшим другом. Именно поэтому сегодня я хочу поддержать приют для животных и запускаю благотворительный аукцион,
– предложил Павел Вареница.

Известно, что стартовая цена за лот – 500 гривен. Читатели блога Павла Вареницы могут предлагать свою ставку под сообщением и побороться за знаменитый китель с бахромой. Победитель будет определен 15 октября. Кроме этого, неравнодушные люди могут финансово поддержать волонтеров Adopt Do not Stop, которые заботятся о бездомных животных и ищут для них жилье.

Что известно об Epolets? Это известная рок-группа, которую четверо талантливых одесситов основали в 2012 году. Сейчас в состав коллектива входят: Павел Вареница, Андрей Головерда, Игорь Смирнов и Владимир Ступенчук. Большую популярность рок-группа Epolets получила после участия в проекте "Х-фактор". Артисты сейчас выпустили 4 студийных альбома и могут похвастаться хитами на украинском, английском и русском языках

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины благотворительность
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