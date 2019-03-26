Вокалист легендарной группы Oasis Лиам Галлахер выступит на Atlas Weekend
Фестиваль Atlas Weekend объявил третьего хедлайнера. Им стал эксцентричный Лиам Галлахер, который приедет в Киев с сольным проектом.
Музыкант фактически является одной из ключевых фигур брит-попа. После длительного затишья артист снова вернулся на сцену и сразу же ворвался в чарты с новым треком Wall of Glass и первым сольным альбомом As You Were.
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Уже этим летом музыкант представит его на сцене Atlas Weekend.
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Также в этом году участником фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas и американский дуэт в жанре EDM-поп The Chainsmokers.
Билеты можно приобрести здесь.
Источник: 24 канал
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