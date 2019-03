Вокалист легендарной группы Oasis Лиам Галлахер выступит на Atlas Weekend

Фестиваль Atlas Weekend объявил третьего хедлайнера. Им стал эксцентричный Лиам Галлахер, который приедет в Киев с сольным проектом.

Музыкант фактически является одной из ключевых фигур брит-попа. После длительного затишья артист снова вернулся на сцену и сразу же ворвался в чарты с новым треком Wall of Glass и первым сольным альбомом As You Were.

Читайте также: Британцы Bring Me The Horizon выступят в Киеве: интересные факты о группе

Уже этим летом музыкант представит его на сцене Atlas Weekend.

Liam Gallagher – For What It's Worth: смотрите видео

Также в этом году участником фестиваля станет известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas и американский дуэт в жанре EDM-поп The Chainsmokers.

Билеты можно приобрести здесь.