Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство

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Кит Флинт умер: причина смерти солиста The Prodigy - самоубийство
Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство / www.gettyimages.in

Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в минувшие выходные. Об этом сообщили представители группы The Prodigy в социальной сети Instagram.

Исполнителя Кита Флинта нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс, Великобритания, 4 марта. В 8 утра на место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь, после чего была константирована смерть мужчины.

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По официальной информации музыкантов из группы The Prodigy, 49-летний Кит Флинт покончил с собой в минувшие выходные.

Новости реальные, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит совершил самоубийство на выходных. Я в шоке, безумно злой, растерянный, с разбитым сердцем,
– говорится в заметке, которую написал автор песен The Prodigy Лиам Гаулетт.

В то же время в сети Facebook музыканты The Prodigy добавили, что он был настоящим новатором и легендой в своем жанре. Музыканты благодарят за сохранение конфиденциальности всех заинтересованных сторон в это время.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Потери Умер Кит Флинт – The Prodigy
Источник: LifeStyle 24
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