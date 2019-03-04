Вокалист The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство

Английский исполнитель Кит Флинт совершил самоубийство в минувшие выходные. Об этом сообщили представители группы The Prodigy в социальной сети Instagram.

Исполнителя Кита Флинта нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс, Великобритания, 4 марта. В 8 утра на место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь, после чего была константирована смерть мужчины.

Читайте также: Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy

По официальной информации музыкантов из группы The Prodigy, 49-летний Кит Флинт покончил с собой в минувшие выходные.

Новости реальные, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит совершил самоубийство на выходных. Я в шоке, безумно злой, растерянный, с разбитым сердцем,

– говорится в заметке, которую написал автор песен The Prodigy Лиам Гаулетт.

В то же время в сети Facebook музыканты The Prodigy добавили, что он был настоящим новатором и легендой в своем жанре. Музыканты благодарят за сохранение конфиденциальности всех заинтересованных сторон в это время.

Читайте также: Умер Кит Флинт – вокалист группы The Prodigy