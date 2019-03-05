Вокалист The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни из-за развода с женой, – СМИ

Кит Флинт из The Prodigy совершил самоубийство через несколько дней после того, как завершился процесс развода с его женой – японской моделью и диджеем Маюми Кай.

Кит Флинт умер на 50 году жизни. Музыканта нашли мертвым утром 4 марта в его собственном доме в Норт Энд неподалеку от города Данмоу, графство Эссекс.

Читайте также: Умер Кит Флинт: что известно о знаменитом вокалисте группы The Prodigy

Источники сообщают, что после разрыва с Кай Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики, пишет The Sun. Во время трагедии бывшая жена музыканта находилась в Японии.

Кит Флинт с экс-женой Маюми Кай

Накануне самоубийства Флинт выставил на продажу загородный дом, в котором жил с женой, за полтора миллиона фунтов стерлингов.

Отметим, что в июле 2019 года в Украине пройдет масштабный рок-концерт, который собирает исполнителей со всего мира. Хедлайнером фестиваля должна была быть группа The Prodigy с солистом Китом Флинтом. Состоится ли выступление группы – пока неизвестно.

Умер Кит Флинт: смотрите видео