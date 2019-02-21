Вокалистка группы KAZKA песней ответила на острые заявления хейтеров: видео

Группа KAZKA, которая претендует на победу в Нацотборе на Евровидение-2019, наткнулся на беспощадную критику в сети. Причиной для острых заявлений стало не идеальное пение вокалистки коллектива Александры Зарицкой. После шквала критики звезда решила показать, как на самом деле она поет.

Соответствующее видео появилось на Instagram странице группы KAZKA. Перед камерой Александра Зарицкая выполнила достаточно сложную композицию Кристины Агилеры Hurt, показав свои вокальные данные. Вероятно, это был своеобразный ответ всем хейтерам, которые раскритиковали и даже создали флешмоб #NOKAZKA.

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На такой ролик отреагировало немало поклонников популярного коллектива, отметив, что Александра Зарицкая поет прекрасно и не должна обращать внимание на хейтеров. Но были и такие, кто отметили, что даже в этой композиции слышно волнение вокалистки KAZKA, поэтому ей есть над чем работать.

Почему группу KAZKA раскритиковали?

Во время второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, который прошел 16 февраля, участники коллектива KAZKA представили свою песню "Apart". По словам звездных судей, вокалистка коллектива Александра Зарицкая показала не лучший результат во время исполнения песни вживую. Как и в 2018 году, это самая большая проблема коллектива, которая стоит на пути к сцене Евровидения-2019. И хотя KAZKA, по результатам голосования судей и зрителей, попала в финал Нацотбора, Джамала убеждена, что одержать победу им будет крайне сложно.

В то же время сеть покоряет кавер неизвестной певицы, перепевшей "Apart" на украинском языке. Пользователи сети заявили, что девушка выступила значительно лучше, чем ее кумир – Александр Зарицкая.

Нацотбор Евровидение-2019: смотреть онлайн – выступление группы KAZKA