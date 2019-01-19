Вокалистка группы KAZKA показала тату на бедре: пикантное фото

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Александра Зарецкая
Александра Зарецкая / Instagram / @kazka.band

Вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарецкая отправилась отдыхать в экзотическую Шри-Ланку, откуда показывает поклонникам соблазнительные фото.

Новое соблазнительное фото Александра опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке вокалистка KAZKA сидит на стуле в темной полосатой рубашке, демонстрируя обнаженные ноги и большую татуировку на бедре.

Также Зарицкая сообщила в подписи, что вскоре группа вернется к работе.

"Мы возвращаемся! Полные сил, энергии, идей и вдохновения! Продолжаем писать нашу сказку вместе", – отметила певица.

Олександра Заріцька
Александра Зарецкая​ / Instagram / @kazka.band

Олександра Зарицька
Александра Зарецкая / Instagram / @kazka.band

Что известно о группе KAZKA?
Коллектив из Киева, который был основан Александрой Зарицкой и Никитой Будашем в 2017 году, впоследствии к ним присоединился Дмитрий Мазуров. Группа исполняет все песни на украинском языке. В 2014 году солистка группы приняла участие в проекте "Голос страны-4", а в 2017 году музыкантам удалось принять участие в кастинге шоу "Х-фактор-8" с авторской песней "Свята" и в команде Андрея Данилко успешно дойти до 5 прямого эфира проекта.

Уже в начале 2018 года группа получила музыкальную премию YUNA 2018 в категории "Открытие года", а также стала "Дебютом года 2017" по версии музыкального издания Karabas Live, получил награду в номинации "Новые имена" по версии музыкальной премии "Золотая Жар-Птица ".

Теги: LifeStyle KAZKA Музыка
Источник: 24 канал
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