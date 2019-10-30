Вокалистка группы KAZKA призналась, что закрутила роман с иностранцем

Украинская певица Александра Зарицкая, которая возглавляет группу KAZKA, решила откровенно рассказать о личной жизни. Артистка призналась, что состоит в романтических отношениях с иностранцем.

Еще с начала основания группы KAZKA Александре Зарицкой и ее коллеге Никите Будашу приписывали роман. И хотя артисты активно опровергают эти слухи, утверждая, что они только друзья, в сети все равно убеждены в обратном. Окончательно развеять все мифы взялась Александра Зарицкая, которая в авторской программе ведущего Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер" призналась, что у нее есть парень-иностранец.

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По словам артистки, она познакомилась с бойфрендом на фестивале Sziget. Парень, имя которого Александра Зарицкая не хочет разглашать, родом из Латвии и покорил ее тем, что не знал, насколько украинка популярна. Из-за насыщенного графика пара не может видеться часто, однако недавно певица и ее бойфренд отправились в романтическое путешествие в Италию.

Он зацепил меня тем, что не знал, кто я. Мы просто познакомились, были вместе на фестивале, общались,

– рассказала Александра Зарицкая.

Солистка группы KAZKA не скрывает, что общаться с бойфрендом ей приходится русском, ведь украинский он плохо понимает. И хотя пока Александра Зарицкая может себя назвать счастливой, в продолжительность этих отношений она не верит.

"Я думаю, вряд ли это чем-то хорошим закончится. Такие отношения никогда не заканчиваются хорошо, кажется ... У меня нет времени, да и если бы оно было, мы бы виделись бы раз в месяц. Мой бывший парень жил в Киеве, а история была та же. У нас разные интересы, другой круг общения. В идеале, это должен быть человек из нашей компании", – добавила Александра Зарицкая.

Как известно, в конце сентября 2019 года на Инстаграме странице группы KAZKA появилось романтическое фото, которое подогрело слухи о романе Александры Зарицкий и Никиты Будаша. Артистка нежно подписала совместный снимок, где она опирается на плечо коллеги: "Тихонько украсть от людей, к ногам бросать орхидеи". Кроме этого, Александра Зарицкая неоднократно демонстрировала нежность во время общения с Никитой, чем наталкивала фанатов на мысль, что она влюблена в музыканта.