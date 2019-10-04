Волчицы - не овцы: в Сумах пытались сорвать концерт Олега Винника

Активисты из Сумм 3 октября пытались сорвать концерт украинского исполнителя Олега Винника, который недавно оскандалился из-за участия в проекте "за мир" российской группы "Мир 519". Артист также избегает вопросов о российской агрессии и аннексии Крыма.

Поэтому представители двух партий "Демократическая топор" и "Правый сектор" устроили акции протеста, передает издание UA: СУМЫ. Активисты собрались напротив манежа Сумского государственного университета с плакатами, на которых было написано "Крым – это Украина", "Волчицы – не овцы", "Тай-Тай. Патриотизма дай" и прочее. Кроме того, протестующие имели с собой веники.

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Ассоциации понимаете? Винник – это веники, которые пошагово сдают Украину, поэтапно, потихоньку. Это для того воевали и защищали Украину? Для того, чтобы такие как Винник поддерживали "русский мир" и на вопрос "Чей Крым?"отвечали "Ммм...", таким макаром?

– возмутился председатель союза АТО "Гранит" Вадим Чернявский.

Что касается требований протестующих, то председатель сумского отделения "Демократическая топор" Сергей Мироненко попросил Винника не делать так, как это было на его прессконференции. "Чтобы Олег не делал, как на прессконференции, когда он 40 минут уклонялся от вопросов журналистов и рассказывал сказки. Эту пресконференцию он мог уложить в 10 секунд, сказать, что Крым – это Украина, а на востоке – вооруженная военная агрессия России", – отметил протестующий.



Протестующие пытались сорвать концерт Винника / Фото: Сергея Супруна

Концерт должен был начаться в 19:00, однако активисты собрались там за полчаса до выступления. Несмотря на протесты концерт Олега Винника начался вовремя, но через какое-то время был прерван на полчаса. Известно, что во время выступления певца неизвестные сообщили в полицию о заминировании здания, передает издание "Данкор".

Стоит добавить, что именно с города Сум Олег Винник начал свой концертный тур "Роксолана". Соответствующий видеоролик он разместил на странице в инстаграме. Следующие концерты состоятся 18 октября в Кропивницком и 21 ноября в Киеве.

Что известно о скандале с Олегом Винником?

Украинский исполнитель Олег Винник прошлой неделе оскандалился из-за участия в международном проекте "ВСЕМ МИР", авторами которого являются российские музыканты из группы "Мир 519". Известно, что они активно поддерживают политику Кремля. Главными требованиями участия в проекте стала запись обращения артиста к зрителям в студии, где Винник должен был сказать несколько слов от себя о мире в мире и завершить его фразой "Всем мир" на родном языке. При этом, он надел белую футболку с этим же лозунгом. Что интересно, в видеофлешмобе также приняли ряд одиозных представителей российского шоу-бизнеса – российский журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, исполнители Валерия, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, актеры Нонна Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из участников флешмоба публично становятся на защиту агрессивной политики Кремля, в частности, относительно Украины.

Смотрите видео ВСЕММИР, которое записал Олег Винник:

Сразу же после участия в видеопроекте Олега Винника втнесли в базу сайта "Миротворца". Через несколько дней после скандала Олег Винник вместе со своим продюсером Александром Горбенко дали срочную пресс-конференции, где не отказались от своих слов, а ответственность за действия и слова в Украине перенесли на действующую власть. Олег Винник, в частности, отметил, что он "творческий человек, а не человек политики", избежал ответа на вопрос, является ли Россия агрессором для Украины, а на вопрос "Чей Крым" лаконично ответил "Мой". Относительно гастролей, то команда Винника имеет твердую позицию в течение многих лет не давать концерты в России и Крыму несмотря на гарантии заказчиков о полной конфиденциальности.