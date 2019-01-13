Волшебный домик с книгами: в США женщина превратила мертвое дерево в библиотеку – фото

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Волшебный домик с книгами: в США женщина превратила мертвое дерево в библиотеку
Волшебный домик с книгами: в США женщина превратила мертвое дерево в библиотеку / Фото из открытых источников

В Кер-д'Алене, штате Айдахо, женщина решила превратить мертвый тополь, которому уже 110 лет, в милый домик с книгами для своих соседей.

Об этом говорится на сайте My Modern Met.

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Когда дерево начало гнить, то женщина решила превратить его в нечто особенное, чем просто срубить и выкорчевать. Так и появилась инсталляция, которая приносит пользу.

Теперь книгу из дерева может взять любой желающий – как и положить туда свою.

Чарівний будиночок-дерево для книгВолшебный домик-дерево для книг

Маленькая библиотека из дерева включает в себя каменные лестницы, стеклянные двери, теплый интерьер и внешнее освещение, обеспечивающее приветливый блеск. Даже в небольших деталях проект сохраняет свою литературную цель, ведь чуть выше дверного проема размещены миниатюрные книги, которые напоминают о великих классиков.

Мініатюрні книги для інтер'єруМиниатюрные книги для интерьера

Стоит добавить, что библиотека возникла при поддержке организации Little Free Library, которая помогает создавать так называемые "пункты чтения". Благодаря этой оганизация сейчас существует уже 75 тысяч мини-бибиотек в 88 странах мира.

Скріншот з Instagram-сторінки Little Free Library
Скриншот Instagram-страницы Little Free Library

Что такое Little Free Library?
Это организация под названием "Маленькая бесплатная библиотека", которая является центром глобальной сети волонтеров и меценатов, которые базируются на мероприятиях, и создают совместные библиотеки для обмена книгами. Миссия Little Free Library – вдохновлять любовью на чтение, построить сообщество и инициировать творчество, способствуя обмену книгами вокруг мира.

Теги: LifeStyle Новости культуры Дизайн Новости недвижимости мира Новости недвижимости
Источник: Lifestyle
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