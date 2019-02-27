Восемь подруг Леси Украинки: в сети появились оригинальные постеры с поэтессой (фото)

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Леся Украинка в образе Мэрилин Монро
Леся Украинка в образе Мэрилин Монро / thedevochki.com

Иллюстратор Леся Мазаник создала набор оригинальных постеров с изображением поэтессы и писательницы Леси Украинки, чтобы поддержать автора выставки "Квантовый скачок Шевченко" Александра Грекова.

Что случилось с выставкой Грекова?

Ранее в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко" в киевском метро появились необычные портреты Кобзаря, однако через некоторое время эти работы порезал неизвестный.

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Выставку решили досрочно закрыть из-за опасения, что агрессивный человек с ножом может навредить и пассажирам столичного метрополитена.


Результат вандализма

Оригинальные портреты Леси Украинки

Иллюстратор издание The Devochki Леся Мазаник поддержала Александра Грехова и создала портреты, в которых Леся Украинка превратилась в Чудо-Женщину, Фриду Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анну Винтур, королеву Елизавету и даже самого Тараса Шевченко.

Кроме этого, для пользователей мессенджера Telegram создали стикеры с портретами и фразами известной поэтессы.
Стикеры для Telegram

"В поддержку Тараса Шевченко, который совершил квантовый арт-прыжок в киевском метро, и попал в очередной националистический скандал, мы переосмыслили не менее значимый образ Леси Украинки", – отметили на сайте издания.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
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