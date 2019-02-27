Восемь подруг Леси Украинки: в сети появились оригинальные постеры с поэтессой (фото)

Иллюстратор Леся Мазаник создала набор оригинальных постеров с изображением поэтессы и писательницы Леси Украинки, чтобы поддержать автора выставки "Квантовый скачок Шевченко" Александра Грекова.

Что случилось с выставкой Грекова?

Ранее в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко" в киевском метро появились необычные портреты Кобзаря, однако через некоторое время эти работы порезал неизвестный.

Читайте также: Человек-паук, Че Гевара и другие: в киевском метро появились необычные портреты Шевченко (фото)

Выставку решили досрочно закрыть из-за опасения, что агрессивный человек с ножом может навредить и пассажирам столичного метрополитена.



Результат вандализма

Оригинальные портреты Леси Украинки

Иллюстратор издание The Devochki Леся Мазаник поддержала Александра Грехова и создала портреты, в которых Леся Украинка превратилась в Чудо-Женщину, Фриду Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анну Винтур, королеву Елизавету и даже самого Тараса Шевченко.

Кроме этого, для пользователей мессенджера Telegram создали стикеры с портретами и фразами известной поэтессы.

Стикеры для Telegram

"В поддержку Тараса Шевченко, который совершил квантовый арт-прыжок в киевском метро, и попал в очередной националистический скандал, мы переосмыслили не менее значимый образ Леси Украинки", – отметили на сайте издания.