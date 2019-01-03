Восьмилетняя девочка стала самым молодым режиссером в мире

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Самая молодая режиссер в мире Бруклин Принс
Самая молодая режиссер в мире Бруклин Принс / Фото из социальных сетей

Восьмилетняя Бруклин Принс стала самым молодым режиссером всех времен. Она дебютировала в фильме режиссера Шона Бейкера под названием "Проект Флорида". Именно он вдохновил девушку на идею снять собственную ленту.

Об этом юная актриса написала на своей странице в Instagram.

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Она сообщила, что ее лента будет называться "Цвета", однако других деталей и сюжет режиссер не сообщает.

Моя мечта снимать кино началась с проекта Флорида. Я любила наблюдать за работой Шона и меня вдохновляли его терпение, видение и креативность. С тех пор у меня появилась мечта стать самым молодым режиссером всех времен,
– добавила Принс.

Также она поблагодарила своих коллег за поддержку и сказала, что будет делать все необходимое, чтобы они ею гордились.

 

Теги: LifeStyle Новости культуры Кино
Источник: Lifestyle
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