Восьмилетняя девочка стала самым молодым режиссером в мире
Восьмилетняя Бруклин Принс стала самым молодым режиссером всех времен. Она дебютировала в фильме режиссера Шона Бейкера под названием "Проект Флорида". Именно он вдохновил девушку на идею снять собственную ленту.
Об этом юная актриса написала на своей странице в Instagram.
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Она сообщила, что ее лента будет называться "Цвета", однако других деталей и сюжет режиссер не сообщает.
Моя мечта снимать кино началась с проекта Флорида. Я любила наблюдать за работой Шона и меня вдохновляли его терпение, видение и креативность. С тех пор у меня появилась мечта стать самым молодым режиссером всех времен,
– добавила Принс.
Также она поблагодарила своих коллег за поддержку и сказала, что будет делать все необходимое, чтобы они ею гордились.