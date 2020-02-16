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Вот это был полуфинал, – Сергей Притула поделился впечатлениями от второго полуфинала Нацотбора

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Сергей Притула / Facebook / Сергей Притула

Известный украинский телеведущий Сергей Притула в этом году в третий раз стал ведущим Национального отбора на Евровидение. После второго полуфинала конкурса он поделился впечатлениями от шоу.

На прошлой неделе Притула рассказал о первом полуфинале конкурса. Тогда он признался, что относил KRUTЬ к тройке финалистов, ведь она очень хорошо показала себя на репетициях. По завершению второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 Сергей Притула опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию, под которой поделился эмоциями от эфира.

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Во время прямого эфира Сергей отмечал, что второй полуфинал – это фестиваль голосов. Позже он еще раз это подтвердил в публикации.

Вот это был полуфинал! Великолепная "заруба" сильных артистов!
– написал ведущий.

Также Сергей добавил, что уже в следующую субботу, 22 февраля, вся страна узнает своего представителя на Евровидении-2020, которое пройдет в Роттердаме.

Напомним, в финал Национального отбора на ожидаемый вокальный конкурс Евровидение-2020 прошли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Сергей Притула Евровидение 2020 Евровидение LifeStyle
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