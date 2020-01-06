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Вот это декольте: 53-летняя Сальма Хайек шокировала фанов на красной дорожке "Золотого глобуса"

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Сальма Хайек / www.gettyimages.com

На любом светском событии каждая знаменитость пытается привлечь к себе как можно больше внимания своим образом. Некоторые делают акцент на изысканность и элегантность, кто-то – на эпатаж. Голливудской актрисе Сальме Хайек удалось затмить многих на красной дорожке "Золотого глобуса" 2020. Как звезда это сделала – смотрите на фото с церемонии награждения престижной кинопремии.

Сальма Хайек из тех женщин, которые доказывают то, что возраст – это только число в паспорте, а не внешность и внутренняя энергия. Так, актриса в 53 года может похвастаться соблазнительными формами, которые она не боится демонстрировать.

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На красную дорожку "Золотого глобуса" 2020 Хайек вышла в сексуальном образе с откровенным декольте. Стилисты одели Сальму в сине-белое платье, которое актриса дополнила блестящими босоножками с эффектом металлик и синими сережками.

 

Актриса также разместила фото своего "аутфита" на странице в инстаграме. В течение первых часов после публикации снимок собрал более одного миллиона лайков и тысячи комментариев о ее горячем look.

"Ты выглядишь фантастически, как всегда", "Тебе 53? Выглядишь на 33!", "Мамасита", "Очень соблазнительная", – пишут пользователи в сети.

Сальма Гаєк
Сальма Хайек / Getty Images

Сальма Гаєк
Сальма Хайек / Getty Images

Сальма Гаєк
Сальма Хайек / Getty Images

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Золотой глобус LifeStyle Эротика Голливуд
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