Вот это фигура: 44-летняя Ева Лонгория позировала в белоснежном комбинезоне Balmain

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Ева Лонгория
Ева Лонгория / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Ева Лонгория поражает своей стройной фигурой, а еще год назад звезда "Отчаянных домохозяек" впервые стала мамой.

Лонгория посетила саммит TheWrap's Power Women, посвященный сильным и успешным женщинам. Мероприятие состоялось в пятницу, 25 октября, в Санта-Монике, Калифорния.

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На события много популярных женщин выступили с речами, которыми призвали поддерживать друг друга. Среди звезд также присутствовала беременная Дженна Деван, которая показала округлившийся живот в обтягивающей клетчатой юбке.

Среди приглашенных знаменитостей очень эффектно выглядела молодая звездная мама Ева Лонгория. Актриса подобрала роскошный образ. Она позировала фотографам в белоснежном комбинезоне, который состоял из широких брюк и жакета с золотыми пуговицами из коллекции Balmain.

 

 На саммите актриса заговорила о том, что добиться успеха в Голливуде  непросто, особенно для латиноамериканцев.

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Getty Images

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Ева Лонгория
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