Вот это фигура: 46-летняя Кейт Бекинсейл потрясла пляжными снимками

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл является одной из тех женщин, для кого возраст – всего лишь цифра. Знаменитость поразила подписчиков в социальных сетях горячими снимками.

Бекинсейл опубликовала на своей странице в инстаграме фотографии, на которых продемонстрировала идеальную стройную фигуру в бикини. В течение последних двух дней актриса разместила фото в двух пляжных образах.

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Для первого "аутфита" звезда надела леопардовый бюстгальтер от купальника, дополнив его белым низом, легкой накидкой и бежевыми босоножками. Второй look Кейт Бекинсейл состоял из черного бикини и большой широкополой шляпы.

Свои секреты красоты звезда фильма "Ван Хельсинг" не скрывает – это регулярные занятия спортом и правильное питание. 46-летняя актриса пытается тренироваться не только в зале, но и дома, в самолете и других местах. Также Кейт ежедневно бегает по утрам в любую погоду и ест часто маленькими порциями, чтобы ускорялся метаболизм.



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale



Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale