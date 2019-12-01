Вот это фигура: 46-летняя Кейт Бекинсейл потрясла пляжными снимками

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Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

46-летняя голливудская актриса Кейт Бекинсейл является одной из тех женщин, для кого возраст – всего лишь цифра. Знаменитость поразила подписчиков в социальных сетях горячими снимками.

Бекинсейл опубликовала на своей странице в инстаграме фотографии, на которых продемонстрировала идеальную стройную фигуру в бикини. В течение последних двух дней актриса разместила фото в двух пляжных образах.

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Для первого "аутфита" звезда надела леопардовый бюстгальтер от купальника, дополнив его белым низом, легкой накидкой и бежевыми босоножками. Второй look Кейт Бекинсейл состоял из черного бикини и большой широкополой шляпы.

Свои секреты красоты звезда фильма "Ван Хельсинг" не скрывает – это регулярные занятия спортом и правильное питание. 46-летняя актриса пытается тренироваться не только в зале, но и дома, в самолете и других местах. Также Кейт ежедневно бегает по утрам в любую погоду и ест часто маленькими порциями, чтобы ускорялся метаболизм.

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекинсейл / Instagram / @katebeckinsale

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Голливуд
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