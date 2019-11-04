Вот это фигура: Дженнифер Лопес зажгла на сцене в Майами в горячем образе – фото

50-летняя поп-певица Дженнифер Лопес выступила на сцене HeartRadio Fiesta Latina в Майами в субботу, 2 ноября. Для концерта звезда всегда подбирает яркие сценические образы, которые никогда не разочаровывают.

На сцену iHeartRadio Fiesta Latina Джей Ло вышла в сексапильном черно-белом боди из коллекции Michael Ngo с молнией и поясом.

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Фигура Дженнифер Лопес выглядит потрясающе! Как известно, секретом молодости и красоты 50-летней знаменитости являются регулярные занятия спортом, правильное питание и отсутствие вредных привычек.

Звезда фильма Hustlers дополнила свой смелый образ колготами в сетку и высокими блестящими ботфортами. Обувь была черного цвета с серебряными контрастными акцентами и надписями с фамилией певицы.

Стилисты подготовили артистке объемную укладку с локонами, а также насыщенный сценический макияж с акцентом на глазах.



Дженнифер Лопес / Getty Images



​Дженнифер Лопес / Getty Images



​Дженнифер Лопес / Getty Images



​Дженнифер Лопес / Getty Images