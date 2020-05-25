Возлюбленная Владимира Остапчука откровенно рассказала об их отношениях

На днях украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук решился представить общественности свою новую избранницу. Ею стала Кристина Горняк, которая работает нотариусом. Девушка дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с возлюбленным.

Владимир и Кристина в разговоре с журналистами издания Viva рассказали историю своей любви, поделились подробностями совместной жизни. А также признались, почему решили рассекретить отношения.

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Кристина рассказала, что любви с первого взгляда у них не было. Познакомились в августе 2019 года, но романтические отношения возникли не сразу. По словам девушки, они прошли все прекрасные постепенные этапы: знакомство, дружбу, симпатию, а потом почувствовали любовь.

Напомним, журналистам уже давно удалось рассекретить новую избранницу Остапчука и из-за этого ходило много разговоров в сети. Однако Горняк говорит, что негатива или пристального внимания в свой адрес со стороны поклонников не боится.

У Владимира очень благодарная аудитория. Также я уверена в себе, как в личности, поэтому бояться нечего. А в сложный момент, если он вдруг случится, мы пообещали держаться за руки и поддерживать друг друга,

– отметила Кристина.

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Также она рассказала, что Владимир очень внимателен к ней и часто балует подарками и приятными сюрпризами.

Он задаривает меня цветами, внезапно может привезти кофе на работу если знает, что я уставшая. Может полететь тайно в другую страну за милым подарком, услышав, что я себе его присмотрела. Он прекрасный человек! Заботливый, внимательный, комфортный в быту, очень веселый и позитивный. Он абсолютно не "звездный", которым многие его считают,

– поделилась девушка Остапчука.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: Viva