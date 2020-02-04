Возлюбленная Эдгара Каминского впервые прокомментировала отношения: как развивается роман пары

После громкого развода и десятков разоблачительных признаний чета Славы и Эдгара Каминских наконец решила уделить время личному будущему. Знаменитый пластический хирург начал отношения с Ольгой Богатой, которая решилась впервые рассказать о романе со своим избранником.

Бывшие звездные супруги Каминские еще долго после развода устраивали публичные выяснения отношений, приписывая друг другу все новые и новые недостатки, которые стали причиной разрыва их счастливого брака. Однако впоследствии экс-влюбленным все же удалось оставить конфликты в прошлом и начать жизнь порознь.

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И пока Слава Каминская держит имя своего нового избранника в тайне, привлекая большое внимание поклонников, Эдгар открыто заявляет о своих чувствах. Вместе со своей возлюбленной Ольгой Богатой мужчина уже успел отдохнуть на престижном горнолыжном курорте во французских Альпах.

После нескольких совместных появлений арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта и совладелица его бренда решилась публично высказаться о своих чувствах. Как заверила Ольга в программе "Звездный путь", именно пластический хирург стал инициатором их отношений.

В моем случае Эдгар делал все как достойный настоящий мужчина. Он завоевывал меня, пытался сделать все для того, чтобы наши отношения развивались. Поэтому он своего достиг и продолжает это делать ежедневно,

– заверила Ольга Богатая.

Женщина сама воспитывает шестилетнего сына Тимура. Однако она призналась, что уже успела наладить хорошие отношения с детьми Эдгара. В браке со Славой Каминской он воспитывал пятилетнего сына Леонарда и четырехлетнюю дочь Лауру. К слову, Ольга находится в прекрасных отношениях с экс-женой любимого Славой, ведь убеждена, что должна уважать предварительный выбор Эдгара и всю его семью.

У меня тоже сын, у нас трое детей, представляете? Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья – это самое главное,

– сообщила арт-директор.