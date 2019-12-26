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Возлюбленная Никиты Добрынина рассказала, как над ней издевались мамы участниц "Холостяка"

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Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Победительница 9 сезона романтического шоу "Холостяк" Даша Квиткова, которая влюбилась в главного героя Никиту Добрынина и построила с ним прочные отношения, призналась, что после окончания проекта стала жертвой травли в сети.

Об этом Никита и Даша рассказали в спецпроекте "Праздник приближается", а видео было опубликовано на официальном ютуб-канале "Вікна-Новини".

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Квиткова и Добрынин стали первой парой в истории украинского "Холостяка", которая сохранила отношения и после завершения шоу. Как признается мужчина, его привлекла именно откровенность девушки.

"Она рассказывала о родителях, о сложном детстве. Эта откровенность, а не желание понравиться, покорила меня", – признался Никита Добрынин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Влюбленные вспомнили, как во время проекта они не имели права разглашать о своих отношениях и им приходилось скрывать это.

"Я предложил Даше жить вместе и подарил ей ключи от квартиры, но нам приходилось прятаться. Мы пытались ездить в лифте с разницей хотя бы в несколько минут", – вспомнил главный герой "Холостяка".

Когда уже стало известно о победительнице шоу, Даше ЦКвитковой начали писать в личные сообщения немало неприятных слов, а среди "хейтеров" были и мамы других участниц проекта.

"Мне даже писали мамы участниц, которые были со мной в сезоне. Писали не очень хорошие вещи", – рассказала Квиткова.

 

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Теги: LifeStyle Звездные романы Холостяк 9 сезон смотреть онлайн Новости LifeStyle
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