Возлюбленный Кэти Холмс развлекся в клубе с другой девушкой, – СМИ

Возлюбленного американской актрисы Кэти Холмс, Джейми Фокса папарацци сфотографировали в компании другой девушки, которую зовут Села Вейл (Sela Vale), в ночном клубе. Как пишут западные СМИ, киноактер веселился с женщиной, а после они вместе покинули вечеринку.

На новых снимках папарацци видно, как актер проявлял внимание к девушке Сели Вейл, держа ее за руку и обнимая.

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Пока официально неизвестно, встречаются ли Кэти Холмс и Джейми Фокс до сих пор. В мае 2019 года влюбленные вдвоем пришли на Met Gala в Нью-Йорке. Добавим, бывшей жене Тома Круза приписывали роман с Джейми еще с 2013 года. Уже через четыре года они позволили себе продемонстрировать отношения.

Однако инсайдер издание People утверждает, что отношений между девушкой и Джейми Фоксом нет и они "только друзья". "Она только помогает актеру, для него она – маленькая сестренка", – говорится в источнике.



Джейми Фокс в компании другой девушки / Getty Images



Джейми Фокс в компании другой девушки / Getty Images



Джейми Фокс в компании другой девушки / Getty Images

Интересно то, что на странице в Instagram у девушки есть публикация, которую она посвятила Джейми Фоксу. На снимках видно, как близко друг к другу они позируют.

"Спасибо за все, что ты делаешь и за то, что веришь в меня", – добавила в подписи Вейл.