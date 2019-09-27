Возлюбленный принцессы Беатрис обнародовал трогательные кадры из их частной фотосессии

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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / Міссан Гарриман

Королевские свадьбы не заканчиваются – именно это вчера доказала принцесса Йоркская Беатрис, которая объявила о помолвке со своим избранником Эдоардо Мапелли Моцци.

34-летний итальянец уже обнародовал на собственной странице в инстаграме несколько чувственных фотографий с любимым, автором которых стал фотографом Миссан Гарриман в Роял-лодж в Виндзоре. На черно-белых фотографиях счастливая пара обнимает друг друга, целуется и радуется счастливому событию.

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"Ты никогда не будешь одна, моя любимая, мое сердце – твой дом. Рука в руку, сегодня, завтра и навсегда!" – написал под кадрами возлюбленный принцессы.


Новые фотографии принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци / фото: Миссана Гарримана

Если фотографии, которыми известили мир о свадьбе, были более официальными, то на этих кадрах пара предстала такой, какая она  в отношениях - искренней, непосредственной и чуточку забавной. Стоит добавить, что для "неофициальной" съемки принцесса Беатрис надела менее праздничное платье, чем на фотографиях с помолвки, а на ее руке еще не виднелось роскошное обручальное кольцо с бриллиантами.

Принцеса Беатріс
Принцесса Беатрис выходит замуж / Фото: принцессы Евгении

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Что известно об отношениях принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли?
После церемонии бракосочетания принцессы Евгении и ее жениха – предпринимателя Джека Бруксбенка, королевская семья и журналисты не могли дождаться, когда же принцесса Беатрис встретит своего избранника. Уже в берегу 2019 года она появилась на публике в компании итальянца Эдоардо, которому официально подтвердила отношения. Случилось это на благотворительном вечере в Национальной портретной галерее Лондона. Пара была знамома еще с детства, но завязала роман лишь недавно. Известно, что мужчина уже имеет 2-летнего сына и однажды признавался матери ребенка, но со временем начал встречаться с принцессой Беатрис.

Свадьба помолвленной пары состоится в 2020 году, скорее всего, весной, как это было в случае с Меган Маркл (19 мая).

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Теги: LifeStyle Свадьба принцессы Беатрис Королівська сім'я Звездные свадьбы Королевская свадьба
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