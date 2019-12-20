Возможно, чувства есть, – Слава Каминская прокомментировала поцелуй с бывшим мужем

Солистка группы "НеАнгелы" Слава и пластический хирург Эдгар Каминский отличились едва ли не самым громким и неожиданным разводом года. Однако на праздновании дня рождения сына звезды демонстрировали слаженность и даже поцеловались. На днях артистка решила объяснить ситуацию общественности.

Как известно 12 декабря сын Славы и Эдгара Каминских Лео отмечал день рождения. По этому случаю артистка опубликовала в сети трогательное сообщение и устроила большую вечеринку. На праздник артистка пригласила не только друзей мальчика, но и своих, в частности, Викторию из группы "НеАнгелы". Но большое внимание все же было приковано к маленькому имениннику и его родителям.

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При вынесении праздничных тортов звездные родители решили сделать совместное фото и поцеловались. Снимок сразу же попал в сети и вызвал немало разговоров и предположений о воссоединении. Все слухи решила публично развеять Слава Каминская.

Я знаю, вы хотите обсудить! Мы родители своих детей! Да, чувства, возможно, есть! Но у каждого своя жизнь! Точка,

– написала она на инстаграм-странице.

В то же время Эдгар Каминский решил не комментировать никаких слухов.

Еще с июня 2019 года в сети и отечественных изданиях не утихают разговоры о разводе Эдгара и Славы Каминских. Звездные супруги казалось образцовыми и демонстрировали особую нежность во время каждого публичного выхода. Однако ни общие дети, ни сильные чувства, о которых рассказывала певица, не спасли их брак.

Впоследствии оказалось, что у звезд были свои взгляды на то, почему их семейная жизнь потерпела крах после 5 лет официального брака. Слава назвала причиной вмешательство родителей в личную жизнь пары, Эдгар в то же время ссылался на ревность жены и частые ссоры.