Возможно, на него давили, – премьер Нацоперы прокомментировал российскую позицию Сергея Полунина

Украинский танцор балета Сергей Полунин отметился громким скандалом, публично заявив о поддержке политики Кремля и Владимира Путина. Премьер Национальной оперы Украины Виктор Ищук решил прокомментировать резонансные обращение коллеги.

Накануне презентации спектакля "Щелкунчик. Новая Старая сказка" Виктор Ищук дал откровенное интервью "Сегодня". Премьер Национальной оперы не обошел вопрос о политической позиции своего бывшего коллеги Сергея Полунина. По его словам, это просто пиар, который сделал из танцора балета едва ли не суперзвезду.

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"В последний раз видел его два года назад на спектакле в аргентинском Буэнос-Айресе. Я с ним не говорил о Путине. Поймите, все это часть шоу-бизнеса и черные пиар-технологии. Его менеджеры – англичане, наверное, решили сделать скандал и на хайпе собрать дивиденды. Ведь его там все сейчас жалеют: "Ой, бедный, что не въездной на Родину", – рассказал Виктор Ищук.

В то же время известный танцовщик балета убеждает, что в прокремлевской позиции Полунина виноваты украинцы. Еще до начала Евромайдана и оккупации, в России ему помогли стать звездой балета. Поэтому Сергей Полунин, вроде бы, не имел выбора и остался на стороне Кремля.

Еще до войны Россия раскрутила Полунина как премьера британского Ковент-Гардена, который приехал танцевать в РФ. До этого он был знаменитостью в балете, а стал настоящей суперзвездой. Потом началась война... Да и выбора у Сергея как такового не было – здесь его никто не знал. Дала бы Украина хотя бы четверть того, что дала Россия, не исключено, что все было бы иначе. Возможно, они на него давили,

– заявил Виктор Ищук.

Кроме этого, премьер Нацоперы добавил, что в 2016 году, когда на телеэкраны вышла документальная кинолента про Сергея Полунина "Танцовщик", никто не обратил на это внимание. Однако острые заявления о политических предпочтениях появились во всех отечественных изданиях.

"Вспомните 2016 год. Война. Полунин представляет в Украине фильм "Танцовщик". Сначала в Лондоне, Киеве, а потом уже в Москве и Петербурге! И что? Об этом кто-то написал? Зато теперь пишут, когда его в политическом плане Россия использует, когда с ним встречается Путин, когда ему дали должность, регалии", – добавил он.

Что известно о скандале с Полуниным?

Танцовщик балета из Херсона Сергей Полунин начал свою карьеру еще в 17 лет. Его приняли в труппу знаменитого Королевского балета в Лондоне, а всего за два года избрали премьером. Затем Сергей Полунин стал самым молодым танцовщиком балета, который получил такое почетное звание. Однако большую славу в России он получил благодаря прокремлевским заявлениям.

В свой день рождения, 20 ноября 2018 года, Сергей Полунин публично поблагодарил руководителя Кремля. Тогда он заявил, что отправляет Владимиру Путину "все добрые пожелания", ибо с детства видел в российском президенте "свет". Кроме этого, танцор балета осудил всех, кто негативно отзывается о политике страны-агрессора и показал татуировку с лицом Путина на груди, что шокировало всех его сторонников.

Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,

– заявил Сергей Полунин.

Впоследствии украинец написал о своем отношении к Евромайдану, заявив, что участники митингов "разрушили страну". Сергей Полунин откровенно поддержал работников "Беркута", которые, по его словам, были жертвами в противостояниях, ведь также имели потери. Скандальный танцор балета также заявил, что Россия и Украина должны снова объединиться.

Такие резонансные и сепаратистские идеи разрушили мировую карьеру Сергея Полунина. В частности, во Франции отказались продлевать контракт с танцовщиком балета. А вот Владимир Путин оценил такую преданность украинца: в оккупированном Крыму Сергей Полунин получил престижную награду и стал исполняющим обязанности "ректора" Академии хореографии в Севастополе, которая подотчетна российской власти.