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Вознесение Господне: какие существуют приметы и что нельзя делать в этот религиозный праздник

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Вознесение Господне 2020 – что нельзя делать, приметы праздника
Что нельзя делать на Вознесение Христово / Фото из открытых источников

Ежегодно на сороковой день после Воскресения Христова христиане отмечают Вознесение. Дата приходится на разные дни в зависимости от того, когда мы праздновали Пасху, но всегда в четверг. О приметах Вознесения и запретах этого праздника – читайте далее.

Праздник Вознесения мы празднуем, чтобы вспомнить об Иисусе Христе и его земной жизни. В Священном писании говорится, что в течение 40 дней после своего воскресения, Господь пребывал со своими учениками, а на сороковой день отвел их на Оливковую гору, также известную как Елеонскую, и вознесся на небо перед их глазами и сел одесную Отца, сообщает 24 канал.

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Приметы на Вознесение Христово

  • Если курица снесла в этот день яйцо, то его надо подвесить под крышей. По примете, яйцо будет защищать обитателей дома от несчастий и неприятностей в течение года.
  • Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.
  • Дождливый день на Вознесение предвещает болезни для домашнего скота и неурожай.
  • Роса в этот день считается целебной.
  • Свойства трав в лечении усиливаются и сохраняются до наступления Ивана Купала.
  • Если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель; на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель идти.
  • Вознесение с дождем — Илья с грозой. Также в народе говорили, что какая погода на Великий четверг, такой и будет на Вознесение.
  • После Вознесения можно спокойно купаться в водоемах и не переживать, что можно заболеть.
  • Если слышен скрежет сороки — это к деньгам.

Вознесіння Христове
Вознесение Христово

Что нельзя делать на Вознесение

  1. В этот праздник запрещена физическая работа, а также шитье, вязание или любое другое рукоделие.
  2. На Вознесение нельзя говорить "Христос Воскрес", ведь в этот день из храмов выносят Плащаницу.
  3. Не рекомендуется в это христианский праздник ругаться, ссориться и заполнять свои мысли негативом.
  4. Нельзя в этот день выбрасывать мусор, держать в грязи и беспорядке свой дом. По поверью, сегодня Христос может зайти в любой дом.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции
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