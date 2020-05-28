Вознесение Господне: какие существуют приметы и что нельзя делать в этот религиозный праздник

Ежегодно на сороковой день после Воскресения Христова христиане отмечают Вознесение. Дата приходится на разные дни в зависимости от того, когда мы праздновали Пасху, но всегда в четверг. О приметах Вознесения и запретах этого праздника – читайте далее.

Праздник Вознесения мы празднуем, чтобы вспомнить об Иисусе Христе и его земной жизни. В Священном писании говорится, что в течение 40 дней после своего воскресения, Господь пребывал со своими учениками, а на сороковой день отвел их на Оливковую гору, также известную как Елеонскую, и вознесся на небо перед их глазами и сел одесную Отца, сообщает 24 канал. Читайте также Вознесение Господне 2020: дата праздника и основные традиции Приметы на Вознесение Христово Если курица снесла в этот день яйцо, то его надо подвесить под крышей. По примете, яйцо будет защищать обитателей дома от несчастий и неприятностей в течение года.

Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.

Дождливый день на Вознесение предвещает болезни для домашнего скота и неурожай.

Роса в этот день считается целебной.

Свойства трав в лечении усиливаются и сохраняются до наступления Ивана Купала.

Если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель; на Вознесение пойдет дождь, то будет шесть недель идти.

Вознесение с дождем — Илья с грозой. Также в народе говорили, что какая погода на Великий четверг, такой и будет на Вознесение.

После Вознесения можно спокойно купаться в водоемах и не переживать, что можно заболеть.

Если слышен скрежет сороки — это к деньгам.

Вознесение Христово Что нельзя делать на Вознесение В этот праздник запрещена физическая работа, а также шитье, вязание или любое другое рукоделие. На Вознесение нельзя говорить "Христос Воскрес", ведь в этот день из храмов выносят Плащаницу. Не рекомендуется в это христианский праздник ругаться, ссориться и заполнять свои мысли негативом. Нельзя в этот день выбрасывать мусор, держать в грязи и беспорядке свой дом. По поверью, сегодня Христос может зайти в любой дом.