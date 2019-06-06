Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день

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Вознесение Господне 2019 - что нельзя и можно делать 6 июня 2019
Вознесение Господне 2019 в Украине / Фото из открытых источников

Ежегодно праздник Вознесения Господня приходится на сороковой день после большого праздника – Пасхи. Чтобы узнать, в какой день мы будем отмечать праздник – надо посчитать шестую неделю после Пасхи. Всегда дата празднования приходится на четверг. Какие существуют приметы в этот день и что нельзя делать – читайте дальше.

В Священном Писании говорится, что в течение 40 дней после своего воскресения Господь Иисус являлся своим ученикам, а на сороковой день вознесся на небо с Елеонской горы просто у них на глазах.

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Приметы на Вознесение

– В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета. В это время все просили, чтобы урожай был хорошим.

– С Вознесением связано много народных примет, присматривайтесь к погодным условиям в этот день.

– Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.

– Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.

– Роса в этот день считалась целебной, а свойства трав в лечении усиливались и сохранялись до Ивана.

– Есть примета, что на Вознесение Господне, ничего не следует делать из домашних дел, иначе неудача будет преследовать вас весь год.

Вознесіння Господнє 2019
Вознесение Господне 2019

Что нельзя делать на Вознесение

– На Вознесение нельзя мусорить на улице и плевать. По верованиям христиан, так можно ненароком попасть в Иисуса, или он это заметит, будучи в обличье нищего.

– Большой грех на Вознесение – работа на огороде, по домашнему хозяйству, уборка в доме и прочее.

– В этот день нельзя говорить "Христос Воскрес", ведь на Вознесение из церквей выносят Плащаницу.

– Украинцы верили, что в этот праздник нельзя думать о плохом – лучше день провести в кругу семьи.

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Теги: LifeStyle Традиции Религия
Источник: LifeStyle 24
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