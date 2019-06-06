Вознесение Господне 2019: приметы праздника и что нельзя делать в этот день
Ежегодно праздник Вознесения Господня приходится на сороковой день после большого праздника – Пасхи. Чтобы узнать, в какой день мы будем отмечать праздник – надо посчитать шестую неделю после Пасхи. Всегда дата празднования приходится на четверг. Какие существуют приметы в этот день и что нельзя делать – читайте дальше.
В Священном Писании говорится, что в течение 40 дней после своего воскресения Господь Иисус являлся своим ученикам, а на сороковой день вознесся на небо с Елеонской горы просто у них на глазах.
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Приметы на Вознесение
– В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета. В это время все просили, чтобы урожай был хорошим.
– С Вознесением связано много народных примет, присматривайтесь к погодным условиям в этот день.
– Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.
– Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.
– Роса в этот день считалась целебной, а свойства трав в лечении усиливались и сохранялись до Ивана.
– Есть примета, что на Вознесение Господне, ничего не следует делать из домашних дел, иначе неудача будет преследовать вас весь год.
Вознесение Господне 2019
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Что нельзя делать на Вознесение
– На Вознесение нельзя мусорить на улице и плевать. По верованиям христиан, так можно ненароком попасть в Иисуса, или он это заметит, будучи в обличье нищего.
– Большой грех на Вознесение – работа на огороде, по домашнему хозяйству, уборка в доме и прочее.
– В этот день нельзя говорить "Христос Воскрес", ведь на Вознесение из церквей выносят Плащаницу.
– Украинцы верили, что в этот праздник нельзя думать о плохом – лучше день провести в кругу семьи.