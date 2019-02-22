Возвращается к нормальной жизни: радостная Селена Гомес повеселилась на свадьбе подруги

25-летняя Селена Гомес, которая недавно завершила лечение от депрессии, возвращается к привычной звездной жизни. Любимица миллионов засветилась на снимках на свадьбе подруги, выглядя полностью здоровой, веселой и жизнерадостной.

О возвращении к жизни в социальных сетях Селена Гомес сообщила на своей странице в Instagram в середине января. Сразу после этого она выпустила песню, в которой рассказала о том, какие эмоции ей пришлось пережить, когда ее охватила тяжелая депрессия.

Читайте также: "Не могу спать по ночам": Селена Гомес рассказала детали своей депрессии в новой песне

Однако на снимках, которые певица публикует в последнее время и которыми делятся его близкие друзья, девушка искренне веселится и выглядит довольно жизнерадостной. Так, недавно в сети появились фото со свадьбы лучшей подруги Селены Гомес, девичник перед которой девушки организовали на пляже.

По словам инсайдеров, певица не просто веселилась на празднике, но и исполнила для молодоженов свою песню Taki Taki, под которую все остальные гости начали радостно танцевать. На свадьбе лучшей подруги Селена появилась в черном вечернем платье с откровенным декольте.



Селена Гомес на свадьбе у подруги / Instagram / @selenamg_xoxo



Селена Гомес на свадьбе у подруги / Instagram / @mygratefulsel



Селена Гомес на свадьбе у подруги / Instagram / @popselenaa

Что известно о депрессии Селены Гомес?Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку на протяжении последних 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, возобновление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно звезда также заявила, что покидает социальные сети, в частности Instagram, на неопределенный срок.

11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стала женитьба Джастина Бибера с Хейли Болдуин.