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Возвращение: Адель выпустит новый альбом после 5-летней паузы

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Адель выпустит новый альбом / news.yahoo.com

Одна из самых популярных британских артисток Адель восстанавливает свою музыкальную карьеру! Артистка уже работает над новым альбомом, который представляет до конца 2020 года.

Эту информацию уже подтвердил представитель певицы Джонатан Дикинс, передает Metro. Мужчина принял участие в одном из интервью и признался, что Адель готова вернуться шоу-бизнес.

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Последний альбом артистки вышел в свет в 2015 году. Именно пластинку с символическим названием "25" отметили на церемонии "Грэмми". По официальным данным, новый альбом артистка решила сделать продолжением предыдущего. Джонатан Дикинс признался, что Адель уже записала несколько песен и вскоре представит их публике.

"Новую музыку следует ожидать в 2020 году, и чем быстрее это произойдет, ты лучше", – добавил представитель Адель, намекнув на премьеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

Как известно, в 31 год Адель может похвастаться стремительной карьерой. Она – обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар", о чем мечтают тысячи артистов. В 2018 году Адель назвали одной из самых высокооплачиваемых певиц Великобритании, ведь ее гонорары составили 605 миллионов фунтов стерлингов.

На волне успеха Адель поразила признанием: артистка решила отказаться от концертов и гастролей и завершить музыкальную карьеру. Произошло это в первые дни января 2019 года. Тогда Адель пояснила, что стремится больше времени уделять своему единственному сыну Анджело. Поэтому поклонники подозревают, что новый альбом вернет их кумира на сцену. Однако пока этих предположений представители артистки не комментируют.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Музыка Адель
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