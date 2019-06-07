Возвращение "Чудо-женщины": как выглядит первый постер продолжения фильма

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Галь Гадот
Галь Гадот / www.gettyimages.com

Скоро на экраны выйдет вторая часть супергеройского фильма "Чудо-женщина 1984", основанного на одноименном комиксе издательства DC Comics. Первый постер сиквела ленты показала израильская актриса Галь Гадот, которая исполняет главную роль.

Снимок опубликовала израильская актриса Галь Гадот на своей странице в Instagram. На фотографии звезда позирует в новом образе – золотой униформе, созданной для ее персонажа Дианы Принс.

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В подписи актриса, которая сыграет главную роль, добавила, что в этом году зрители не смогут посмотреть ленту.

"Но до этого времени маленький подарок от нас к вам", – написала она, показав первый постер.

Добавим ранее премьера фильма была запланирована на 3 декабря 2019 года, но впоследствии дату изменили. Так, сиквел фильма "Чудо-женщина" появится на экранах 5 июня 2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 

В сюжете будет идти речь о новых противостояниях Дианы с врагом – Гепардой, которую сыграет американская актриса Кристен Уиг. Также в ленте можно будет увидеть актера Криса Пайна, который выполняет роль капитана Тревора, любимого Чудо-женщины.

 

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Теги: Кино Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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