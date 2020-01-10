Возвращение после длительного молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом "Rare"
Американская певица впервые за пять лет выпустила студийный альбом "Rare", который стал третьим в ее музыкальной карьере. Селена Гомес призналась, что эта работа вышла слишком личной. В альбом "Rare" вошли 13 композиций.
На протяжении последних лет весь мир пристально следил за жизнью знаменитой исполнительницы. Селена Гомес даже в творчестве не скрывала, что расставание с Джастином Бибером выдалось для нее сверхсложным. Девушке пришлось побороть депрессию, пережить психические и эмоциональные расстройства.
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Именно поэтому новый студийный альбом Селены Гомес получил название "Rare" – "Редкий". В нем звезда обнародовала все личные переживания, внутреннее отчаяние от сложной любви и разбитого сердца.
В альбом вошли 13 песен, среди которых синглы "Look at Her Now" и "Lose You to Love Me", опубликованные ранее. Поклонники предполагают, что последний из них американская певица посвятила Джастину Биберу.
Мне просто нужно было отпустить свое прошлое,
– призналась Селена Гомес во время премьеры.
Альбом "Rare" завершается композицией "A Sweeter Place", которая была создана в сотрудничестве с американским исполнителем Kid Cudi. Напомним, что последний альбом Селены Гомес "Revival" увидел свет в 2015 году. Он сразу же попал на первую строчку музыкального чарта Billboard 200 в США.