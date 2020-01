Возвращение после длительного молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом "Rare"

Американская певица впервые за пять лет выпустила студийный альбом "Rare", который стал третьим в ее музыкальной карьере. Селена Гомес призналась, что эта работа вышла слишком личной. В альбом "Rare" вошли 13 композиций.

На протяжении последних лет весь мир пристально следил за жизнью знаменитой исполнительницы. Селена Гомес даже в творчестве не скрывала, что расставание с Джастином Бибером выдалось для нее сверхсложным. Девушке пришлось побороть депрессию, пережить психические и эмоциональные расстройства.

Именно поэтому новый студийный альбом Селены Гомес получил название "Rare" – "Редкий". В нем звезда обнародовала все личные переживания, внутреннее отчаяние от сложной любви и разбитого сердца.

В альбом вошли 13 песен, среди которых синглы "Look at Her Now" и "Lose You to Love Me", опубликованные ранее. Поклонники предполагают, что последний из них американская певица посвятила Джастину Биберу.

Мне просто нужно было отпустить свое прошлое,

– призналась Селена Гомес во время премьеры.

Альбом "Rare" завершается композицией "A Sweeter Place", которая была создана в сотрудничестве с американским исполнителем Kid Cudi. Напомним, что последний альбом Селены Гомес "Revival" увидел свет в 2015 году. Он сразу же попал на первую строчку музыкального чарта Billboard 200 в США.