Возвращение Rammstein: музыканты анонсировали две песни с нового альбома

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Rammstein анонсировали две песни с нового альбома
Rammstein анонсировали две песни с нового альбома / Getty Images

Немецкая группа Rammstein анонсировала две новые песни с нового студийного альбома. Отметим, после 10-летней паузы немцы представят новую пластинку уже 17 мая 2019 года.

Напомним, 28 марта Rammstein представил свой клип Deutschland, который вызвал неоднозначную реакцию. Хотя существует мнение, что в клипе показана многовековая история Германии, многие критики осудили клип за использование сцен Холокоста.

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Музыканты перешли красную черту. Инструментализация и тривиализация темы Холокоста недопустимы,
– прокомментировала клип экс-глава Центрального совета евреев Германии Шарлотта Кноблох.

Однако, как бы там ни было, Rammstein активно готовится к релизу нового студийного альбома и заинтриговал фанатов демо-версиями еще двух песен с альбома. Видеоролики опубликовали на официальном YouTube-канале группы. Как известно, первая композиция получит название Zeig Dich (в переводе с немецкого "Покажите себя"), вторая же называется Radio.

Демо-версия Rammstein – Zeig Dich: смотрите видео

Демо-версия Rammstein – Radio: смотрите видео

Сейчас фанаты немецкой группы уже могут оформить предварительный заказ на новый альбом на официальном сайте Rammstein и в магазинах Amazon Music и Apple Music. Стоимость пластинки стартует от 12,99 евро.


Страница нового альбома Rammstein на Amazon Music

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Теги: LifeStyle Музыка
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