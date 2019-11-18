Возвращение в светскую жизнь: Бейонсе показала эффектный образ второй раз за уик-энд

Американская исполнительница Бейонсе на протяжении месяца не публиковала никаких фотографий с мероприятий, поэтому ее возврат в сеть вызвал немалый восторг у фанатов. После фотографий соблазнительного образа на гала-вечере в отеле Seminole Hard Rock Hotel & Casino, звезда выбрала несколько роскошнее образ.

Все выходные голливудский отель принимал первых знаменитостей мира, чтобы организовать сбор средств для студентов, которые не имеют возможности оплаты обучения в учебных заведениях. Организатором события стал рэпер Jay-Z – муж Бейонсе. Известно, что звездные супруги часто помогают студентам в решении финансовых вопросов.

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Для второго гала-вечера 38-летняя Бейонсе надела гламурный ретро-образ: кремовое платье от Roberto Cavalli с разрезом от бедра, украшенное белым пером в зоне декольте. Массивные серьги и серебристые босоножки на каблуке завершили вечерний look.

Чтобы увидеть все детали образа Бейонсе, листайте вправо:

Добавим также ее предыдущий выход, где певица сделала ставку на сдержанную сексуальность – она надела бежевое латексное платье с пайетками, которое идеально подчеркнуло ее формы.