Украинский певец Святослав Вакарчук часто приветствует своих друзей и коллег с профессиональным праздником или днем рождения, а также не стоит в стороне от трагических и печальных событий. Через 2 месяца после смерти его отца Ивана Вакарчука артист встретил 73-летие матери в тесном семейном кругу.

На своей фейсбук-странице Святослав Вакарчук оставил трогательное сообщение и фотографии, где поздравляет свою маму Светлану с 73-летием. Мужчина отметил, что впервые встречает семейный праздник без отца, который умер 4 апреля 2020 года.

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Впервые отметили мамин день рождения без папы, а мама впервые за 54 года... Немного грустно, но очень уютно. Дорогая мама! Живи долго и счастливо! А творчество пусть вдохновляет,

– поделился заметкой Святослав.

На фотографиях мама Вакарчука изображена на фоне красивых картин, а одну из них женщина как раз заканчивает. Пользователи не остались в стороне от поздравлений и засыпали женщину искренними словами пожеланий.



Святослав Вакарчук с матерью Светланой / Facebook / @Святослав Вакарчук



Именинница Светлана Вакарчук в художественной мастерской / Facebook / @Святослав Вакарчук

Стоит добавить, что мама Святослава – Светлана, родилась в городе Мукачево, что на Закарпатье. Там же и родился артист, но через 2 месяца после появления на свет, родители Иван и Светлана переехали с ним во Львов, где Вакарчук учился и делал первые шаги в творчестве. У Святослава есть родной брат Олег, который является не публичным лицом.