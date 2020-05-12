Впервые в истории Оскара: кинопремию 2021 года могут перенести на четыре месяца

Оскар-2021 могут перенести с 28 февраля еще на четыре месяца. За всю историю вручения кинопремии такого никогда не было. Причиной откладывания церемонии стала пандемия коронавируса в мире

Церемония Оскара является наиболее ожидаемым событием в киноиндустрии. Однако COVID-19 внес свои коррективы в планы в различных сферах деятельности человека. Стало известно о том, что впервые почти за 100 лет могут перенести кинопремию Оскар. Об этом сообщает издание The Sun.

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Девяносто третяя церемония вручения Оскара должна была состояться 28 февраля 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса сфера кино стала на паузу: премьеры лент отложили, а новые съемки приостановили. В связи с этим организаторы кинопремии рассматривают вариант о его переносе на конец мая или начало июня. Это может стать самым большим кризисом в истории Оскара.

Источники рассказали, что киностудиям дали больше времени на производство новых проектов. Обычно сезон Оскара начинается после летних премьер, однако в этом году они перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми.

Отметим, Оскар никогда не отменяли. Премию вручали даже во время Второй мировой войны. Церемонию переносили всего лишь раз. В 1981 году произошло покушение на президента США Рональда Рейгана, из-за чего Оскар отложили на один день.

По состоянию на 12 мая США занимают первое место по количеству инфицированных COVID-19 в мире. Там зафиксировали 1 385 893 случая заражения коронавирусной болезнью, из которых 81 796 – летальные. Удалось выздороветь 262 225 пациентам.