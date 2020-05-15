Впервые за 3 года группа Hurts презентовала песню: чем еще удивили музыканты

Популярная группа Hurts впервые за 3 года выпустила песню. Трек с названием Voices уже появился на ютуб-канале коллектива и вызвал немало разговоров в сети. Какие еще сюрпризы ждут поклонников Hurts – узнавайте в новости LifeStyle 24.

Как известно, британская группа Hurts получила бешеную популярность после выпуска песни Wonderful Life в 2010 году. С тех пор количество поклонников коллектива ежегодно росло, а на концерты музыкантов мечтали попасть тысячи меломанов. Однако после 2017-го артисты решили сделать своеобразную паузу, после которой, как узнали журналисты LifeStyle 24, готовы вернуться с новым альбомом.

Смотрите также: Настя Каменских показала эксклюзивные кадры с Потапом в клипе "Воспоминания"

Сейчас в сети презентовали первый трек с названием Voices. Именно он станет ключевым в новой студийной пластинке, которую участники группы Hurts Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон планируют выпустить до конца 2020 года.

Новая песня группы Hurts – Voices: смотрите видео

Но это не единственные сюрпризы от музыкантов. Вокалист Тео Хатчкрафт показал свой обновленный имидж. Фронтмен группы Hurts отпустил длинные волосы, чем сильно удивил поклонников.



Тео Хатчкрафт сменил имидж: фотосравнение