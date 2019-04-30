Впервые модель в хиджабе украсила обложку журнала купальников Sports Illustrated: фото

21-летняя американская супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден стала первой моделью, которая украсила обложку известного журнала Sports Illustrated Swimsuit в хиджабе и буркини (купальный костюм для мусульманок).

Об этом сообщается на сайте издания Sports Illustrated, который ранее публиковал жаркие фотографии моделей в крошечных бикини. Таким образом журнал решил изменить концепцию и показать мусульманкам, что женщина в хиджабе может так же стоять уверенно на пляже у девушек в откровенных купальниках.

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"Мы верим, что красота не знает границ. Халима, по моему мнению, одна из самых красивых женщин нашего времени. Она красива не только внешне, но и внутри", – заявил редактор Sports Illustrated Swimsuit.

Сама же Халима призналась, что раньше она не смогла бы представить себя на обложке такого глянца как Sports Illustrated.

Я продолжаю оглядываться назад и думаю о тех шести годах, которые я провела в этой стране в лагере беженцев. Кто бы мог подумать, что я вырасту и исполню свою мечту – буду сниматься для Sports Illustrated в одном из самых красивых мест Кении. Я не думаю, что это та история, которую кто-нибудь мог бы придумать,

– отметила девушка во время съемки.



Халима Аден для Sports Illustrated



Халима Аден для Sports Illustrated



Халима Аден для Sports Illustrated