Впервые после помолвки брат Кейт Миддлтон с избранницей посетил светское мероприятие: фото

14 Читати новину українською
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / www.gettyimages.com

Родной брат Кейт Миддлтон крайне редко совершает публичные выходы, предпочитая более скромный стиль жизни. Однако на днях 32-летний Джеймс сделал исключение, появившись на кинособытии со своей невестой

Знаменитая британская пара стала приглашенными гостями на премьере фильма "Королева слонов". Кинолента, которая рассказывает о дикой природе, привлекла внимание Джеймса Миддлтона, поэтому он решил не игнорировать светское событие.

Читайте также: Рыболовство, девять собак и сельские наряды: какой стиль жизни выбрал родной брат Кейт Миддлтон

На красной дорожке в Лондоне он счастливо позировал рядом со своей избранницей Ализе Тевене. Влюбленные, которые впервые после объявления о помолвке осуществили публичный выход, привлекли немалое внимание журналистов.

Для особого выхода Джеймс Миддлтон выбрал обычные джинсы, белую рубашку и темно-синий пиджак. Без королевской роскоши появилась и его будущая жена Ализе Тевене. Девушка робко позировала перед камерами в удлиненном пиджаке, светлой миниюбке и кофте. Интересно, что на кинопремьеру Ализе решила не делать прическу и с легкостью показала лицо без макияжа.

Джеймс Міддлтон з нареченою Еліз Тевен
Джеймс Миддлтон с невестой Ализе Тевене / Getty Images

Что известно об отношениях Джеймса Миддлтона?

Брат Кейт Миддлтон познакомился с Ализе Тевене в 2018 году. Пара встретилась в одном из британских клубов – South Kensington. Туда Джеймс Миддлтон пришел со своей собакой, поэтому девушка не могла устоять перед милым кокер-спаниелем и почти сразу покорила сердце знаменитого холостяка.

Меньше года понадобилось Джеймсу Миддлтону, чтобы осмелиться на бракосочетание. О помолвке он объявил на своей инстаграм-странице, показав счастливое селфи с будущей женой. На фото виднелось роскошное обручальное кольцо, которое брат герцогини Кембриджской подарил любимой.

Об Ализе Тевене известно немного, ведь девушка – не публичное лицо. Она – родом из Франции, однако несколько лет живет в Лондоне. Ализе работает финансовым аналитиком в одной из компаний и поддерживает любимого в стремлении избегать журналистов.

Джеймс Міддлтон з нареченою Еліз
Джеймс Миддлтон с невестой Ализе / Instagram / @jmidy

blog_ava
Врач объяснила, почему урчит в животе
сегодня
2664
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Кейт Миддлтон LifeStyle Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 12:03 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 102961
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
17 октября 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41447
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
17 октября 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 941
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1112
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
16 октября 09:03 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 13855
Новости
Больше новостей
Залиште відгук