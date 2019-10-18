Впервые после помолвки брат Кейт Миддлтон с избранницей посетил светское мероприятие: фото

Родной брат Кейт Миддлтон крайне редко совершает публичные выходы, предпочитая более скромный стиль жизни. Однако на днях 32-летний Джеймс сделал исключение, появившись на кинособытии со своей невестой

Знаменитая британская пара стала приглашенными гостями на премьере фильма "Королева слонов". Кинолента, которая рассказывает о дикой природе, привлекла внимание Джеймса Миддлтона, поэтому он решил не игнорировать светское событие.

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На красной дорожке в Лондоне он счастливо позировал рядом со своей избранницей Ализе Тевене. Влюбленные, которые впервые после объявления о помолвке осуществили публичный выход, привлекли немалое внимание журналистов.

Для особого выхода Джеймс Миддлтон выбрал обычные джинсы, белую рубашку и темно-синий пиджак. Без королевской роскоши появилась и его будущая жена Ализе Тевене. Девушка робко позировала перед камерами в удлиненном пиджаке, светлой миниюбке и кофте. Интересно, что на кинопремьеру Ализе решила не делать прическу и с легкостью показала лицо без макияжа.



Джеймс Миддлтон с невестой Ализе Тевене / Getty Images

Что известно об отношениях Джеймса Миддлтона?

Брат Кейт Миддлтон познакомился с Ализе Тевене в 2018 году. Пара встретилась в одном из британских клубов – South Kensington. Туда Джеймс Миддлтон пришел со своей собакой, поэтому девушка не могла устоять перед милым кокер-спаниелем и почти сразу покорила сердце знаменитого холостяка.

Меньше года понадобилось Джеймсу Миддлтону, чтобы осмелиться на бракосочетание. О помолвке он объявил на своей инстаграм-странице, показав счастливое селфи с будущей женой. На фото виднелось роскошное обручальное кольцо, которое брат герцогини Кембриджской подарил любимой.

Об Ализе Тевене известно немного, ведь девушка – не публичное лицо. Она – родом из Франции, однако несколько лет живет в Лондоне. Ализе работает финансовым аналитиком в одной из компаний и поддерживает любимого в стремлении избегать журналистов.



Джеймс Миддлтон с невестой Ализе / Instagram / @jmidy