Впервые после родов Тина Кунаки снялась в эротической фотосессии – фото

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

22-летняя жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки продемонстрировала поклонникам чувственные снимки с новой обольстительной фотосессии.

В апреле 2019 года Тина Кунаки впервые стала мамой, родив дочь Амазони от 52-летнего Венсана Касселя. В течение нескольких месяцев девушка появляется на публике и поражает стройной фигурой. А днями ранее, в октябре, модель представляет соблазнительную фотосессию.

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На новых кадрах Кунаки появилась в черном белье и колготках. Молодая мама снялась в объективе фотографа Виктора Сантьяго, фото с которым она также показала подписчикам. 

Черно-белая съемка состоялась в гостиничном номере, где жена Касселя чувственно позировала на кровати. Пока неизвестно, сделала ли фотографии знаменитость для рекламы, или для собственного архива. Однако девушка отметила на снимках популярный итальянский бренд, который известен именно производством колготок, Calzedonia.


Тина Кунаки и фотограф Виктор Сантьяго / Instagram / @tinakunakey

Фотосессия Тины Кунаки: смотрите все снимки

Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Тина Кунаки
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