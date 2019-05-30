Впервые в истории: похожие модели с витилиго снялись для обложки Vogue – впечатляющие фото

Канадская супермодель Винни Харлоу, в которой на теле есть редкая пигментация витилиго, снялась для арабского глянцевого журнала Vogue. На обложке июльского выпуска она появилась вместе с другой моделью Шадад Сальман (Shahad Salman).

Шадад начинает модельную карьеру и также имеет редкое заболевание. Поэтому обложка с двумя моделями с витилиго стала первой в истории! Снимки с необычной фотосессии были опубликованы на сайте арабского Vogue.

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Как известно, Винни Харлоу стала открытием шоу "Топ-модель по-американски" Тайры Бэнкс. Всего за несколько сезонов она стала звездой рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и появилась на обложках десятка глянцевых изданий. А для Сальман это стала первая обложка Vogue.

Девушки с витилиго не были знакомыми ранее и впервые лично встретились на съемке перед объективом фотографа Dan Beleiu.

Раньше я не чувствовала себя хорошо и мне не нравилось, как я выгляжу. Винни Харлоу дала мне уверенность для борьбы,

– призналась Шадад Сальман.



Винни Харлоу и Шадад Сальман​ / Vogue Arabia



Винни Харлоу и Шадад Сальман​ / Vogue Arabia



Шадад Сальман / Vogue Arabia



Винни Харлоу / Vogue Arabia



Винни Харлоу / Vogue Arabia



Винни Харлоу / Vogue Arabia