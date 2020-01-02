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Впервые в статусе невесты: Кайли Миноуг выходит замуж – СМИ

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Кайли Миноуг и Пол Соломонс / Instagram / @kylieminogue

51-летняя певица наконец примеряет свадебное платье. Ее избранник Пол Соломонс сделал предложение звезде после двух лет отношений. Как утверждают инсайдеры, на решительный шаг мужчина решился во время совместного путешествия в Австралию.

Австралийская певица и ее бойфренд креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс решили начать новый этап отношений с приходом нового десятилетия. Как сообщает издание New Idea, Кайли Миноуг обручилась с возлюбленным.

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Романтические отношения пары начались случайно после того, как певица рассталась со своим парнем-изменщиком Джошуа Сассом и вполне разочаровалась в чувствах. Будущих супругов познакомили общие друзья, чтобы помочь звезде пережить разлуку. В июле прошлого года пара подтвердила свои отношения, поделившись трогательным кадром на страницах социальных сетей.

На днях влюбленные отправились на родину Кайли Миноуг в Австралию, чтобы провести новогодние праздники рядом с близкими в городе Мельбурн. Пол Соломонс сделал предложение знаменитости во время совместного путешествия, подарив кольцо от французского ювелирного дома Cartier с изумрудным бриллиантом.

Пара, которая довольно редко говорит о чувствах публично, не спешит подтверждать слухи. Однако недавно на личных страницах Кайли Миноуг и Пола Соломонса появились чувственные фотографии с прогулки на яхте. Они лаконично подписали фото "этот парень" и "эта девушка".

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы
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