Впервые за 12 лет Ленни Кравиц выступит в Украине: первые детали

Легендарный рок-музыкант Ленни Кравиц возвращается в Украину с громким концертом! Артист выступит в столичном Дворце спорта 13 июня 2020 года. Это впервые за 12 лет певец исполнит свои хиты перед украинскими меломанами.

Согласно официальным данным, концерт состоится в рамках мирового турне Ленни Кравица HERE TO LOVE. Выступление легенды рок-музыки пройдет в сопровождении потрясающего шоу. Сейчас деталей его не разглашают, а концерт анонсируют как один из самых ожидаемых.

Известно, что Ленни Кравиц исполнит как известные хиты, так и песни с одиннадцатого лонгплея Raise Vibration. Пластинка артиста вышла в свет в 2018 году и объединила рок-н-ролл, фанк, блюз и соул. По словам организаторов концерта, альбом вобрал новые идеи Ленни Кравица относительно музыки и три десятилетия его опыта. Поэтому это мощное творческое возрождение, которое сумеет поразить его поклонников во всем мире.

Сет-лист шоу HERE TO LOVE – это и проверенные хиты, такие как Fly away, American woman, Let Love Rule, и песни с нового альбома Raise Vibration. И главное – Ленни Кравиц продолжает записывать хиты и гастролировать по миру, и в июне 2020 года в киевском Дворце спорта икону рок-н-ролла можно увидеть и услышать вживую,

– говорится в анонсе концерта.



Ленни Кравиц выступит в Киеве / Concert.UA

Что известно о Ленни Кравице?

Легендарный рок-музыкант, чьи заслуги в сфере музыки можно перечислять вечность. Ленни Кравиц в 55 лет может похвастаться званием одного из величайших рок-музыкантов мира, успешного продюсера и мультиинструменталиста, получившего четыре премии Грэмми. За годы своей музыкальной карьеры Ленни Кравиц выпустил 10 студийных альбомов, каждый из которых имел бешеную популярность.



Кроме этого, артист известен и как композитор. Его треки исполняли Мадонна и группа Aerosmith, а дуэты с Миком Джаггером и Дэвидом Боуи покорили меломанов.



Знаково, что Ленни Кравиц имеет украинские корни. Дедушка артиста происходил из еврейской семьи и в годы Советского Союза уехал в Нью-Йорк. Ленни Кравиц не чурается своего происхождения и неоднократно заявлял, что его предки – украинцы.