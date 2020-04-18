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Впервые за 68 лет не будет праздничного салюта по случаю дня рождения Елизаветы II

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Елизавета II отменила праздничный салют из-за коронавируса / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II решила отменить праздничный салют по случаю своего дня рождения. Такое решение она приняла впервые за 68 лет. Причиной стала пандемия коронавируса.

Во вторник, 21 апреля, Ее Величеству исполнится 94 года. Каждый год этот день празднует вся Великобритания. На улицах Лондона традиционно раздаются выстрелы пушек. Однако в связи с распространением COVID-19 в мире, королева попросила отменить торжества. Об этом говорится в издании The Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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Кроме этого, Елизавета II советует придерживаться социальной дистанции. В честь ее дня рождения все правительственные здания поднимают флаги. Однако королева понимает, что не все смогут выполнить это, учитывая сложившуюся ситуацию.

Оружейного салюта не будет. Ее Величество выразила желание, чтобы не было никаких специальных мероприятий, позволяющих проводить салюты, поскольку она не считает это целесообразным в нынешних обстоятельствах,
– говорится в материале издания.


Традиционные празднования для рождения Елизаветы II / Фото: Getty Images

Отметим, по состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировали 114 217 случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии умерли 15 464 человека. Для сохранения здоровья и жизни необходимо оставаться дома.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Великобритания Звездные дни рождения Елизавета II LifeStyle
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