Впервые за 6 лет: Бардаш рассказал о творчестве и отношениях с Луной

Украинский продюсер и певец впервые за 6 лет дал интервью. Он пообщался с журналистом и видеоблогером Юрием Дудем. Во время разговора успешный продюсер рассказал о причинах распада группы "Грибы" и драках с экс-женой Луной.

Юрий Бардаш почти не общается с прессой. Для него в приоритете профессиональная деятельность. В свое время он высказывался публично, однако то, что он видел на экране, не вызывало у него особого удовольствия. Теперь он решился на разговор, чтобы подытожить 20 лет своей творческой деятельности.

Читайте также: Музыкальные новинки ноября: 10 песен и альбомов, которые нельзя пропустить

Продюсер центра "Кружева мьюзик" и основатель успешных проектов родился в городе Алчевск Луганской области. Он основал группу "Грибы", который всего за два года своего существования достигла невиданной популярности и взорвала не один музыкальный хит-парад. Как признался Юрий Бардаш, группа распалась из-за конфликтов. Он возник между продюсером и одним из участников "Грибов" – Ильей Капустиным (4atty). Именно ему, по словам Юрия, удавалось становиться идейным вдохновителем и "духом" группы.

Kyivstoner был просто символ "Грибов" для людей. Симптом – главный рэпер, речитатив-автомат, пушка просто. Я – продюсер, какой-то там продюсер. А про типа в маске никто не говорил. Вообще. Некоторым не хватило света и солнца и тепла,

– вспоминает продюсер ситуацию в группе.

Юрий Бардаш не отрицает возможности того, что "Грибы" воссоединятся после своего распада 2017 года. По его мнению, это возможно в 2030 году. Ведь люди, которые так "хайпанули" в 2016, способны покорить аудиторию и в будущем.

Понимаешь, за что обидно? Перед людьми немного неудобно. Потому что я чувствовал кожей благодарность людей за группу "Грибы". И пацаны это понимали. Все ждали, все были очень бодры от "Грибов". И вот за это неудобно, что мы просто смяли это все и разорвали. Это факт,

– откровенно рассказал продюсер.

Кроме того, Юрий Бардаш вспомнил хит "Тает лед", который с самого начала был создан для группы "Quest Pistols". Он стал важнейшим синглом даже за такую короткую историю существования группы. Его популярность объясняет участник группы тем, что им "Грибы" пропагандировали мир во времена межнационального конфликта.

Грибы – Тает лед: смотреть клип онлайн