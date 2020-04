Впервые за много лет: The Rolling Stones выпустили новую песню

The Rolling Stones выпустили новую песню / Instagram / @therollingstones

Британские рокеры решили компенсировать поклонникам перенос масштабного тура No Filter. Группа The Rolling Stones выпустила новую песню Living in a Ghost Town, которая стала первой премьерой с 2012 года. Музыканты признались, что создали сингл еще год назад всего за 10 минут!