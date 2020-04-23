Впервые за много лет: The Rolling Stones выпустили новую песню

Британские рокеры решили компенсировать поклонникам перенос масштабного тура No Filter. Группа The Rolling Stones выпустила новую песню Living in a Ghost Town, которая стала первой премьерой с 2012 года. Музыканты признались, что создали сингл еще год назад всего за 10 минут!

Почтенный возраст не мешает артистам собирать стадионы по всему миру. Однако их концертный тур No Filter, который должен был начаться уже в начале мая, перечеркнула пандемия коронавируса. Как информирует Rolling Stone, The Rolling Stones подготовил для поклонников не менее впечатляющий сюрприз и сегодня, 23 апреля, выпустил песню Living in a Ghost Town.

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Мик Джаггер заявил, что написал сингл с гитаристом Китом Ричардсом более года назад. Музыку они создали всего за 10 минут, а затем осовременили ранее написанный текст. Песня Living in a Ghost Town о жизни в условиях чумы и том, как социальное дистанцирование изменило привычки людей.

The Rolling Stones записали песню на студии в Лос-Анджелесе в начале 2019 года и не собирались ее выпускать из-за придирчивого отношения к новой музыке вокалиста Мика Джаггера. Однако, когда пандемия коронавируса охватила весь мир, коллектив понял, что сейчас самое время представить Living in a Ghost Town миру, ведь современные события перекликаются с текстом песни.

The Rolling Stones – Living in a Ghost Town: слушайте песню онлайн