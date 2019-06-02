Врачи уговаривали сделать аборт, – Слава из "НеАнгелов" рассказала о второй беременности

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Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская певица, одна из солисток группы "НеАнгелы" Слава Каминская является счастливой мамой двоих детей – 4-летнего сына Леонарда и 3-летней дочери Лауры. Однако артистка призналась, что во время второй беременности врачи рекомендовали сделать ей аборт.

Об этом участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала в интервью в программе "Зірковий шлях" на канале Украина.

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Звезда призналась, что когда была беременна младшей дочерью Лаурой от мужа пластического хирурга Эдгара Каминского, ей врачи рекомендовали сделать аборт. Однако певица отказалась от этого.

У меня была очень сложная беременность, на определенном сроке нашли небольшую проблемку. Мне говорили, что, возможно, лучше будет сделать аборт. Но, посоветовавшись, я сказала, что сама этого делать не буду. Если действительно будет какая-то большая проблема, то будем решать уже по мере поступления. А сама – никогда в жизни. Я никогда этого не делала и для меня это сложно понять,
– рассказала Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Также она рассказала, что пытается меньше афишировать личную жизнь из-за хейтеров.

"Я несколько раз замечала, если я публикую фото малых – обязательно будут то сопли, то еще что-то. Вот есть в этом негативная черта, порча, возможно, или еще что-то. И муж мне постоянно говорит – не публикуй детей. Ну, хочется иногда. Фотки наделаешь – они такие милашные. Но стараюсь сейчас меньше выставлять", – добавила певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Интервью со Славой Каминской: смотрите видео (6:40-6:56)

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы
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