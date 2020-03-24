Вражда между Ким Кардашян и Тейлор Свифт набирает обороты: публичные заявления звезд

Несколько дней назад в сети появилось видео телефонного разговора Тейлор Свифт с Канье Уэстом, которое пролило свет на давнюю вражду между исполнителями. В социальных сетях певица заявила, что не хочет лишний раз подчеркивать манипуляции супругов. Однако жена рэпера Ким Кардашьян не оставила ролик без внимания.

На протяжении последних трех дней в сети обсуждают скандальное видео, которое предшествовало выпуску одиозной песни Канье Уэста Famous. В треке артист публично оскорбил Тейлор Свифт, о напряженных отношениях с которой знал весь шоу-бизнес. Тогда рэпер уверял, что звездная коллега знала о противоречивых строках сингла, но опубликованный ролик телефонного разговора подтвердил, что Канье с женой Ким Кардашян манипулировали информацией.

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На новые подробности скандала четырехлетней давности решила ответить сама Тейлор Свифт, репутация которой была запятнана после обнародования песни Famous. В инстаграм-сторис знаменитость отметила, что она не собирается поднимать этот инцидент и советует фанам, которые защищают ее имя в сети, направить свою помощь благотворительному фонду.

"Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, как я себя чувствую после того видео, доказывать свою правоту и говорить, что я была честной все это время и что кто-то манипулировал мной все эти четыре года... Ознакомьтесь с тем, что по-настоящему важно", – прокомментировала Тейлор Свифт.



Тейлор Свифт отреагировала на видео телефонного разговора / Instagram Stories / @taylorswift

Ким Кардашян, которая причастна к скандалу, не замедлила с ответом. Светская львица решила отстоять свою правоту серией сообщений в твиттере. Она отметила, что Тейлор Свифт решила поднять старую вражду в сложное для общества время. Однако Ким отметила, что певица завралась, так как ранее публично заявляла, что никакого телефонного разговора относительно текста песни не было. Жена рэпера пояснила, что Канье Уэст – художник и может выражать свое творчество в любом виде.

Никто никогда не отрицал, что слово bitch было использовано без ее разрешения... Она искажала правду о реальном разговоре.... Я последний раз говорю об этом, потому что, честно говоря, всем все равно,

– написала Ким Кардашян в твиттере.

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission...” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Что известно о вражде Ким Кардашян и Канье Уэста с Тейлор Свифт?

О напряженных отношениях между Канье Уэстом и Тейлор Свифт публика знает больше 11 лет. В 2009 году исполнитель вручал награду 19-летней певице на церемонии MTV Video Music Awards. Тогда он публично заявил, что присудил бы победу за лучший клип Бейонсе. Звездные коллеги раскритиковали такой поступок рэпера, а впоследствии звезда признал свою ошибку.

Однако уже в 2016 году он представил сингл Famous, которым унизил Тейлор Свифт. Кроме того, рэпер записал клип, в котором предстали восковые фигуры обнаженных звезд, среди которых и молодая артистка. После этого Тейлор взяла паузу в музыке и вернулась с альбомом Reputation в ноябре 2017 года.