Время идет, настроение остается: Святослав Вакарчук сравнил фото в день рождения

Украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук 14 мая празднует свой 45-й день рождения! В честь праздника вокалист обнародовал в сети архивную детскую фотографию, на которой похоже улыбается, как во взрослом возрасте.

На собственной инстаграм-странице, которую Вакарчук зарегистрировал в его прошлогодний день рождения, мужчина часто оставляет архивные фотографии своей семьи и самого себя. В День матери 10 мая он опубликовал фото, на котором его молодая мать держит за руки маленького Святослава в коляске.

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А несколько недель перед этим он выложил в сети фотографию своего отца – ученого Ивана Вакарчука, который умер 5 апреля.

Впрочем новая фотография добавила настроения поклонникам, ведь Святослав Вакарчук сделал коллаж из кадров, на которых Святослав улыбается еще в пеленках и уже в зрелом возрасте.

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"Время идет, настроение и отношение к жизни остаются!" – лаконично прокомментировал собственное фото Вакарчук. Сторонники быстро взялись поздравлять своего кумира и желать ему всего наилучшего, а некоторые даже подметили, что его секрет – "в детской искренности и открытости несмотря ни на что".