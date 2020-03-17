Время для сына и саморазвития: Тина Кароль рассказала, как изменилась ее жизнь на карантине
На протяжении последних дней украинское правительство принимает усиленные меры безопасности, чтобы избежать распространения коронавируса. Так, большинство семей оказались на вынужденном карантине. Певица Тина Кароль призналась, что сознательно относится к проблеме и уже определилась, как проведет время в изоляции.
Украинские звезды собственным примером демонстрируют, что не стоит впадать в панику и превращать национальный карантин в настоящую трагедию. Так, в студии "Завтрака с 1+1" Тина Кароль, которая одна из первых на просторах отечественного шоу-бизнеса отреагировала на вспышку коронавируса, выразила собственное отношение к пандемии.
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Исполнительница не скрывает, что вспышка заболевания сказался на привычном ритме жизни. Она убеждена, что современные обстоятельства будут способствовать тому, что украинцы будут тщательнее заботиться о своем здоровье и защищать организм.
Сейчас контакт с людьми значительно ограничился. Мы живем в новой реальности, никогда с этим не сталкивались ранее, и сегодня нужно принять этот вызов, найти в себе силы, спокойствие и равновесие... Мы все научимся правилам гигиены,
– прокомментировала Тина Кароль.
Певица отметила, что не стоит сеять панику, а следует заботиться и поддерживать друг друга. Кроме того, Тина Кароль подчеркнула, что карантин использует как возможность провести время с сыном, который приостановил обучение в Лондоне и находится в Украине рядом с мамой: "Для меня это был настоящий челендж: закрывают небо, а ребенок должен вернуться домой".
Для совместного досуга с сыном Вениамином она выбрала изучение языков – английский и французский, которыми владеет мальчик. Сама же Тина Кароль пообещала взамен подтянуть сына в музыке.
По состоянию на 17 марта в Украине есть 7 подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный. Четверо больных – в Черновицкой области. Первый пациент наконец выздоравливает, тест на коронавирус впервые показал отрицательный результат. Еще два случая подтвердили в Киеве. Один из пациентов контактировал с женщиной из Радомышля, которая умерла от коронавируса, другая пациентка вернулась с курорта во Франции.
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